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Nucor inşaat demiri fiyatlarını artırdı

Nucor, 4-11 ebatlarında inşaat demiri baz fiyatlarını 12 Temmuz itibarıyla tüm yeni siparişlerde geçerli olmak üzere 33$/mt artırdığını açıkladı.

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