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Nucor inşaat demiri fiyatlarını 44$/mt artırdı

Nucor, 3 Mayıs itibarıyla yeni siparişlerde geçerli olmak üzere 4-11 ölçülerindeki inşaat demiri baz fiyatlarını 44$/mt artıracağını açıkladı.

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