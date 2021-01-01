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Nucor filmaşin fiyatlarını artırdı

Nucor, filmaşin fiyatlarını tüm yeni siparişlerde geçerli olmak üzere 33$/mt artırdı.

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