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Navlun sorunları BDT çıkışlı kütük satışını etkiledi, üreticiler fiyatları yükseltmeye çalışıyor

Değişen navlun oranları ve gemi bulma sorunları, son zamanlarda BDT çıkışlı kütük satışları üzerinde baskı oluşturdu.

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