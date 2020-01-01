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Mısırlı Ezz Steel yerel inşaat demiri fiyatlarını daha da yükseltti

Mısır’ın büyük ölçekli çelik üreticisi Ezz Steel global piyasada son birkaç haftadır gözlenen yükseliş trendini takip etti.

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