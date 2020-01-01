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Mısırlı Ezz Steel iç piyasa ve ihracat için uzun mamul fiyatlarını yükseltti

Geçtiğimiz birkaç haftadır global piyasada hammadde ve nihai mamul fiyatlarının yükseldiği gözleniyor.

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