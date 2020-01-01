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Mısır'da yerel inşaat demiri fiyatları maliyetlerdeki artış sonucu yükseldi

Nihai mamul ve hamadde fiyatlarının yükselmesi, Mısır dahil birçok ülkede çelik üreticilerinin inşaat demiri fiyatlarını artırmalarına neden oldu

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