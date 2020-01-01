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Lübnanlı inşaat demiri alıcıları yeni alımlar için beklemede

Lübnan, Covid-19 salgınının da etkilediği siyasi ve ekonomik sorunlar nedeniyle zorluklar yaşamaya devam ediyor.

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