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Lübnanlı inşaat demiri alıcıları karantina ve finansal kriz sebebiyle aktif alım yapmıyor

Lübnan’da inşaat demiri talebi durgun seyrediyor.

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