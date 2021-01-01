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Küresel kütük piyasasına bakış: Türkiye’de fiyatlar 50$/mt’dan fazla arttı, Çin zayıfladı

- Global kütük piyasası geçtiğimiz bir haftalık sürede birbirinden farklı seyirler izledi, fakat fiyatlardaki genel yükseliş ...

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