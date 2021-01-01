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Küresel kütük piyasasına bakış: Hurda fiyatlarındaki artış nedeniyle tedarikçiler, kütük fiyatlarının yukarı yönlü olacağını düşünüyor

- Uluslararası piyasalardaki başlıca kütük tedarikçilerinin beklentileri, bu hafta olumlu oldu ve bazı tedarikçiler, net ...

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