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< Uzun Ürünler ve Kütük

Körfez ülkelerindeki kütük alıcıları yerel pazarlara odaklanmaya devam ediyor

Körfez ülkelerindeki kütük alıcıla hala stok alımlarını kendi bölgelerinden yapmayı tercih ediyor.

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