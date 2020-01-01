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Körfez ülkelerinde yerli ve ithal kütük fiyatları keskin şekilde düştü

Körfez bölgesinde, yerli ve ithal kütük fiyatları, hammadde ve yarı mamul fiyatlarında görülen aşağı yönlü trendin sonucunda belirgin şekilde düştü.

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