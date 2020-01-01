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Körfez ülkelerinde yerel kütük fiyatları yükselirken ihracat satışları durdu

Körfez İşbirliği Ülkeleri’ndeki yerel kütük fiyatları geçtiğimiz iki haftada yükseldi.

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