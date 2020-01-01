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Körfez Bölgesi’ndeki kütük alıcıları artan navlun nedeniyle iç piyasadan alım yapmaya devam ediyor

Navlun oranları çok fazla arttığından, kare kütük ihracatçılarının Körfez İşbirliği Ülkeleri bölgesine satış yapma şansı daha da azaldı.

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