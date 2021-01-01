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Körfez Bölgesi’nde kütük piyasası durgun

Körfez İşbirliği Ülkeleri’nin inşaat demiri ve filmaşin piyasasındaki zayıf ticari faaliyetler, kare kütük satışlarının da ...

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