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Körfez Bölgesi’nde kütük alıcıları bölgesel alımları tercih ediyor

Körfez Bölgesi’ndeki uzun mamul üreticileri kütük ihtiyaçlarını bölgesel tedarikçilerden karşılamaya devam ediyor.

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