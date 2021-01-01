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Kardemir rekabetçi fiyat vermesi sayesinde 55.000 mt’dan fazla inşaat demiri sattı

Bugün, Kardemir iç piyasada inşaat demiri satışlarını açıp, birkaç saat sonra, 55.000 mt’dan fazla satış yapmasının ardından ...

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