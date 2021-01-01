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Kardemir kütük satışlarını uzun bir aranın ardından açtı ve kapattı

Kardemir bugün, 25 Ağustos tarihinde yerel kütük satışlarını S235JR kalite için 638$/mt fabrika çıkışı seviyesinden açtı ve aynı gün kapattı.

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