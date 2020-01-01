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Kardemir iç piyasaya 35.000 mt’dan fazla inşaat demiri sattı

Kardemir, bu sabah iç piyasa inşaat demiri satışlarını 5.524,76 TL (640$/mt) fabrika çıkışı seviyesinden açıp, öğlen kapattı.

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