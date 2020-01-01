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Kardemir bir aylık aranın ardından kütük fiyatlarını açtı

Kardemir, bir aylık aranın ardından bugün itibarıyla yerel kütük satışlarını açtı. Şirketin bir önceki fiyat listesi 25 Kasım’da yayımlanmıştı.

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