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İtalya’da yerel inşaat demiri fiyatları daha da düştü

Son birkaç gündür İtalya yerel inşaat demiri piyasasında ticaret yavaşladı.

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