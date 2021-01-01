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İtalya’da inşaat demiri fiyatları düştü, alıcılar bekle-gör politikası izliyor

Kaynaklara göre, hurda fiyatlarının bu ay zayıflaması ve yerel alıcıların bekle-gör politikası izlemesi nedeniyle İtalya ...

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