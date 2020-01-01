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< Uzun Ürünler ve Kütük

İskenderun’da kütük fiyatları yükseldi

İskenderun’da faaliyet gösteren Türk çelik üreticisi yerel piyasaya ciddi miktarda kare kütük satışını 10$/mt yüksek fiyattan yaptı.

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