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İskenderun’da filmaşin fiyatları kur dalgalanmalarını dengelemek amacıyla artırıldı

İskenderun’da yer alan bir üretici, filmaşin fiyatlarını 810$/mt fabrika çıkışı seviyesine yükseltti.

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