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İran çıkışlı kütük ve slab fiyatları farklı eğilimler gösteriyor

Çin’de çelik fiyatlarında kaydedilen toparlanma ve ardından İran çıkışlı yarı mamul için temel hedef pazar olan Asya’da kütük ...

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