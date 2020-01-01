﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

İran çıkışlı kütük fiyatları istikrarlı bir şekilde artıyor, satışlar teklif-karşı teklif uyuşmazlığı nedeniyle durgun

İran çıkışlı kütük fiyatları, çoğunlukla küresel piyasadaki artış grafiğinin desteğiyle yükselmeye devam etti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.