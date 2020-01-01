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İnşaat demiri fiyatları Asya’ya yapılan satışlarda düştü, Çinli tedarikçiler iç ve dış piyasalara verdiği fiyatları aşağı çekti

Asya inşaat demiri piyasasındaki aşağı yönlü seyir, Güneydoğu Asya’ya düşük fiyatlardan yapılan yeni bağlantılarla  doğrulandı.

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