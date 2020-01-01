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İçdaş’ın uzun mamul fiyatları TL bazında düştü

İçdaş, 7 Ocak tarihinde iç piyasaya verdiği inşaat demiri fiyatını 50 TL/mt düşürerek 5.560 TL/mt (647$/mt) fabrika çıkışı seviyesinde belirledi.

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