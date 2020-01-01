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İçdaş’ın uzun mamul fiyatları döviz kurunda görülen dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor

İçdaş 24 Mart tarihinde, yerel inşaat demiri fiyatlarını 22 Mart'a kıyasla 60 TL/mt artırarak 5.850 TL/mt (620$/mt) fabrika çıkışı seviyesine getirdi.

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