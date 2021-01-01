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İçdaş’ın uzun mamul fiyatları dolar bazında sabit

İçdaş, bugün itibarıyla, resmi inşaat demiri fiyatlarını haftanın başına kıyasla TL bazında 95/mt yükselterek 6.985 TL/mt ...

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