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İçdaş zayıf talep nedeniyle inşaat demiri fiyatlarında değişiklikler yaptı

Bugün erken saatlerde, Türk çelik üreticisi İçdaş, inşaat demiri fiyatlarını, 6.660 TL/mt (680$/mt) fabrika çıkışı seviyesinden ...

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