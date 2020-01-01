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İçdaş yerel uzun mamul fiyatlarını keskin bir şekilde düşürdü

İçdaş, iç piyasaya verdiği inşaat demiri fiyatlarını 27 Ocak Çarşamba gününe kıyasla 190 TL/mt aşağı çekerek 5.200 TL/mt fabrika çıkışına düşürdü.

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