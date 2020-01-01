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İçdaş yerel uzun mamul fiyatlarını bayramın ardından artırdı

İçdaş iç piyasaya verdiği inşaat demiri fiyatlarını haftalık 170 TL/mt (10$/mt) artırarak 7.290 TL/mt (740$/mt) fabrika çıkışı seviyesine getirdi.

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