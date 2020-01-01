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İçdaş yerel inşaat demiri fiyatını 700$/mt fabrika çıkışı seviyesine yükseltti

İçdaş bugün, 6 Mayıs tarihinde, yerel inşaat demiri fiyatlarını 180 TL/mt (20$/mt) artırarak 6.880 TL/mt (700$/mt) fabrika çıkışı seviyesine getirdi.

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