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İçdaş yeni uzun mamul fiyatlarını açıkladı

İçdaş bugün, 11 Ocak tarihinde, iç piyasaya verdiği inşaat demiri fiyatını 5.670 TL/mt (645$/mt) fabrika çıkışı seviyesinde açıkladı.

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