﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

İçdaş uzun mamul fiyatlarını revize etti

İçdaş döviz kurunda görülen dalgalanmaları dengelemek amacıyla iç piyasaya verdiği inşaat demiri fiyatlarını 11 Mayıs'a kıyasla 105 TL/mt artırdı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.