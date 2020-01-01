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İçdaş uzun mamul fiyatlarını kura göre yukarı yönlü revize etti

İçdaş, bugün, 25 Kasım tarihinde, iç piyasaya verdiği inşaat demiri fiyatını düne kıyasla 60 TL/mt yükseltti.

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