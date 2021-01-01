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< Uzun Ürünler ve Kütük

İçdaş uzun mamul fiyatlarını kura göre revize etti

İçdaş, bugün itibarıyla, resmi inşaat demiri fiyatlarını 60 TL/mt düşürerek 8.570 TL/mt (750$/mt) fabrika çıkışı seviyesine çekti.

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