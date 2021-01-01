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İçdaş uzun mamul fiyatlarını haftanın sonunda sertçe artırdı

İçdaş, inşaat demiri satışlarını, bu haftanın başına kıyasla anlık kurla 1.040 TL/mt artışla 12.210 TL/mt (750$/mt) fabrika çıkışı seviyesinden açtı.

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