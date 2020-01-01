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İçdaş uzun mamul fiyatlarını güçlü hurda fiyatları nedeniyle yükseltti

İçdaş 10 Aralık tarihinde, yerel inşaat demiri fiyatını önce 40 TL/mt yükselterek 5.230 TL/mt (563$/mt) fabrika çıkışı seviyesinde belirledi.

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