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< Uzun Ürünler ve Kütük

İçdaş uzun mamul fiyatlarını döviz kurundaki dalgalanmaları dengelemek için yükseltti

İçdaş, bugün itibarıyla, inşaat demiri ve filmaşin satışlarını sırasıyla 10.680 TL/mt (750$/mt) fabrika çıkışı ve 12.105 TL/mt ...

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