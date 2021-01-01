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İçdaş uzun mamul fiyatlarını döviz kurundaki dalgalanmaları dengelemek için revize etti

İçdaş, bugün itibarıyla, döviz kurundaki dalgalanmaları dengelemek amacıyla, resmi inşaat demiri fiyatlarını bu haftanın ...

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