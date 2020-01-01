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İçdaş uzun mamul fiyatlarını döviz kurunda görülen dalgalanmalar nedeniyle revize etti

İçdaş 24 Şubat tarihinde, iç piyasaya verdiği inşaat demiri fiyatlarını 70 TL/mt artırarak 5.300 TL/mt (631$/mt) fabrika çıkışı seviyesine getirdi.

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