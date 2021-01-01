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İçdaş uzun mamul fiyatlarını dolar bazında sabit tuttu

İçdaş, bugün itibarıyla, filmaşin fiyatlarını, kur dalgalanmaları nedeniyle 125 TL/mt artışla 7.915 TL/mt (780$/mt) fabrika çıkışı seviyesine çıkardı.

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