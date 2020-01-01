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İçdaş uzun mamul fiyatlarını aynı günde yine artırdı

İçdaş bugün, döviz kurunda görülen dalgalanmaları dengelemek amacıyla iç piyasaya verdiği inşaat demiri fiyatlarını üst üste üç kez yükseltti.

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