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İçdaş uzun mamul fiyatlarını 50 TL/mt yükseltti

İçdaş bugün öğleden sonra, iç piyasaya verdiği inşaat demiri fiyatlarını düne kıyasla 50 TL/mt artırarak 5.950 TL/mt fabrika ...

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