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İçdaş uzun mamul fiyatlarını 30 TL/mt artırdı

İçdaş bugün, döviz kurunda görülen dalgalanmaları dengelemek için iç piyasaya verdiği inşaat demiri fiyatlarını 15 Şubat’a ...

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