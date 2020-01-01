﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

İçdaş uzun mamul fiyatlarını 20 TL/mt artırdı

İçdaş bugün, iç piyasaya verdiği inşaat demiri ve filmaşin fiyatlarını 20TL/mt artırarak sırasıyla 7.410 TL/mt fabrika çıkışı ve ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.