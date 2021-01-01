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İçdaş uzun mamul fiyatlarında küçük değişiklikler yaptı

Türk çelik üreticisi İçdaş, inşaat demiri fiyatlarını, TL bazında sabit tutarak 6.800 TL/mt (680$/mt) fabrika çıkışı seviyesinden açıkladı,

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